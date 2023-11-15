Пентагон исчерпал практически все выделенные средства.

Вопрос предоставления Соединенными Штатами Америки военной помощи Украине находится в критической точке.

Об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер. "В отношении помощи Украине мы находимся в критической точке. Пентагон публично заявил, что он исчерпал около 95% средств, выделенных на оказание помощи Украине в области безопасности - помощи, которая очень важна", - сказал он.

Спикер почдеркнул, что именно поэтому необходимо, чтобы Палата представителей приняла дополнительные запросы для финансирования помощи Украине в области безопасности.

Видео дня

Кроме того, Госдеп ожидает, что будут приняты запросы о помощи Израилю и финансировании гуманитарной помощи для жителей сектора Газа.

Американская помощь Украине: последние новости

8 ноября в Совете нацбезопасности Белого дома заявили, что Соединенные Штаты израсходовали 96% средств, выделенных на помощь Украине. Сообщалось, что перед началом зимы у Пентагона осталось около 1,1 миллиарда долларов на эти цели.

Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что нехватка американского финансирования уже повлияла на способность Украины защитить себя от полномасштабного вторжения РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: