США также израсходовали свыше 90% средств, которые были выделены именно на военную помощь.

США израсходовали уже 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины с начала войны, включая поставки оружия. Об этом сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Если рассматривать все средства, более 60 миллиардов долларов, которые мы выделили на помощь Украине с начала боевых действий, то мы истратили около 96%. Речь идет о деньгах не только на военную помощь, но и на финансово-экономическую поддержку, и гуманитарную помощь", - сказал он.

По его словам, США также израсходовали свыше 90% средств, которые были выделены именно на военную помощь.

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"Теперь перед началом зимы у Министерства обороны США осталось около 1,1 миллиарда долларов на помощь Киеву", - добавил Кирби.

Помощь Украине от США

Конгресс США пока не принял годовой бюджет, куда входит в том числе новый пакет военной помощи Украине. Администрация Джо Байдена и представители обеих палат конгресса подчеркивали, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву.

Во вторник, 7 ноября, демократы в Сенате США заблокировали попытки представителей Республиканской партии одобрить законопроект о предоставлении чрезвычайной помощи Израилю, который был принят Палатой представителей на прошлой неделе и не предусматривает помощи Украине.

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