Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко полетел к российскому диктатору Владимиру Путину.
Как сообщают пропагандистские паблики, центральной частью визита Лукашенко в Россию станут переговоры с Путиным, которые состоятся 15 сентября. Главными темами переговоров станут:
- международная повестка дня и региональная проблематика;
- общие задачи в экономике - в частности, в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, и общая большая работа в сфере импортозамещения.
Как узнал проект "ВЧК-ОГПУ", визит Лукашенко в Сочи для личной встречи с Путиным не является внезапным.
"Белорусская сторона запросила встречу сразу после инцидента с самолетом Пригожина, но получила "отмашку" только сейчас", - сообщил информированный источник проекта.
Гибель Пригожина
23 августа в Тверской области России произошла авиакатастрофа. Выяснилось, что разбился самолет, принадлежащий главарю "вагнеровцев" Евгению Пригожину. На борту были 10 человек, все они погибли. Среди пассажиров числился и сам Пригожин.
Его смерть в России подтвердили официально. Уже через несколько дней после авиатрощи его похоронили в Санкт-Петербурге в закрытом формате.
В Санкт-Петербурге открыто наследственное дело главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе в Тверской области РФ. Отмечается, что дочери "повара Путина" остались почти ни с чем. Почти все унаследует его сын Павел.