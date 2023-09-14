По информации СМИ, Лукашенко просил об этой встрече с конца августа.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко полетел к российскому диктатору Владимиру Путину.

Как сообщают пропагандистские паблики, центральной частью визита Лукашенко в Россию станут переговоры с Путиным, которые состоятся 15 сентября. Главными темами переговоров станут:

международная повестка дня и региональная проблематика;

общие задачи в экономике - в частности, в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, и общая большая работа в сфере импортозамещения.

Как узнал проект "ВЧК-ОГПУ", визит Лукашенко в Сочи для личной встречи с Путиным не является внезапным.

"Белорусская сторона запросила встречу сразу после инцидента с самолетом Пригожина, но получила "отмашку" только сейчас", - сообщил информированный источник проекта.

Гибель Пригожина

23 августа в Тверской области России произошла авиакатастрофа. Выяснилось, что разбился самолет, принадлежащий главарю "вагнеровцев" Евгению Пригожину. На борту были 10 человек, все они погибли. Среди пассажиров числился и сам Пригожин.

Его смерть в России подтвердили официально. Уже через несколько дней после авиатрощи его похоронили в Санкт-Петербурге в закрытом формате.

В Санкт-Петербурге открыто наследственное дело главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе в Тверской области РФ. Отмечается, что дочери "повара Путина" остались почти ни с чем. Почти все унаследует его сын Павел.

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