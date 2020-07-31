В Польше с кладбища украли и обезглавили скульптуру маршалу Рокоссовскому
10:03, 31 июля 2020Мир
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Скульптуру маршалу нашли на улице без головы.
Полиция нашла фигуру маршала на одной из городских улиц без головы \ фото Zaxid.net
На мемориальном кладбище в Легнице на западе Польши неизвестные обезглавили скульптуру маршала СССР Константина Рокоссовского.
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"Инцидент произошел в ночь на четверг. Неизвестные украли из муниципального кладбища скульптуру маршала Константина Рокоссовского ", - говорится в сообщении издания fakty.lca.pl, передает ТСН.
После похищения полиция нашла фигуру маршала на одной из городских улиц без головы. "Удалось найти только туловище. Голову и виновных продолжает искать полиция", - добавили в издании.
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