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В Польше с кладбища украли и обезглавили скульптуру маршалу Рокоссовскому

10:03, 31 июля 2020
Мир
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Полиция нашла фигуру маршала на одной из городских улиц без головы \ фото Zaxid.net

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"Инцидент произошел в ночь на четверг. Неизвестные украли из муниципального кладбища скульптуру маршала Константина Рокоссовского ", - говорится в сообщении издания fakty.lca.pl, передает ТСН.

После похищения полиция нашла фигуру маршала на одной из городских улиц без головы. "Удалось найти только туловище. Голову и виновных продолжает искать полиция", - добавили в издании.

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