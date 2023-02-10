Закрытие одного из крупнейших пунктов пропуска уже вызвало бурную реакцию властей Беларуси.

Польша может закрыть дополнительные пункты пересечения границы с Беларусью.

Как пишет Reuters, причиной для этого является рост напряженности в отношениях с Беларусью.

"Мы не исключаем закрытия других пунктов пересечения границы с Беларусью. Причина этого в том, что в отношениях с Беларусью растет напряженность, которую используют россияне и Кремль", – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Брюсселе.

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Ситуация на границе Польши и Беларуси

В 2021 году Беларусь терроризировала соседей, способствуя потокам нелегальных мигрантов. Тогда Литва, Латвия, Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия. На фоне этого Литва и Польша построили многокилометровые заграждения на границах с Беларусью.

Ранее в феврале в Погранслужбе Польши заявили, что опять фиксируют рост количества нелегальных мигрантов, направляющихся в страну из Беларуси. Польша утверждает, что массовое незаконное пересечение польско-беларуской границы спровоцировано и контролируется спецслужбами РБ.

Днем ранее Польша приняла решение о закрытии ККПП "Бобровники" ("Брестовица" со стороны Беларуси), одного из крупнейших погранпереходов на польско-беларуской границе. Он закрыт с 14:00 пятницы, 10 февраля. МИД Беларуси в связи с этим вызывал временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского, ему был заявлен решительный протест.

Беларуские власти и пропагандисты обвиняют власти Польшы в том, что они якобы провоцируют коллапс по обе стороны границы. В частности, Пограничный комитет Беларусь заявляет, что "не видит объективных причин для закрытия пункта пропуска" и утверждает, что РБ якобы не несет угрозы для стран-соседей.

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