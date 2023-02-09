Его закроют завтра в 12:00.

Польша закрывает погранпереход с Беларусью "Бобровники" в интересах безопасности страны.

Решение будет действовать с 12:00 пятницы, 10 февраля, до дальнейшего уведомления, сообщил Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский в микроблоге Twitter. Как известно, ККПП "Бобровники" ("Брестовица" со стороны Беларуси) - один из крупнейших погранпереходов на польско-беларуской границе.

"Из-за важных интересов государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего уведомления с 10 февраля этого года движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках", - написал он.

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От Беларуси отгораживаются соседи

Как известно, в 2021 году на польско-беларуской границе обострился кризис. Тогда Литва, Латвия, Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия.

Из-за кризиса Литва и Польша начали строить на своих границах заграждения. Летом Литва построила барьер протяженностью около 550 километров, а Польша построила заграждение длиной 186,25 километров.

Недавно в Погранслужбе Польши заявили, что опять фиксируют рост количества нелегальных мигрантов, пытающихся незаконно проникнуть через границу с Беларусью.

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