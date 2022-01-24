Чтобы протестовать против вакцинации от коронавируса в Бельгию приехали антивакцинаторы из Франции, Германии и других стран.

Полиция в Брюсселе применила водометы и слезоточивый газ против примерно 50 тыс. демонстрантов, выступавших против вакцинации от COVID-19 и ограничений, которые вводят европейские власти, чтобы сдержать распространение штамма "Омикрон".

Некоторые демонстранты приехали из Франции, Германии и других стран. Люди скандировали "Свобода!", когда шли маршем по городу, где находится штаб-квартира ЕС. На видеозаписях видно, как протестующие в черной одежде атакуют здание дипломатической службы ЕС, бросая предметы в двери и разбивая окна, передает Голос Америки.

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Демонстрации против вакцинации прошли также в других крупных городах Европы.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваемости, около 77% населения Бельгии полностью привиты, а 53% получили бустерную дозу. За время пандемии от коронавируса в Бельгии умерло более 28 700 человек.

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