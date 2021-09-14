К 2 часам ночи у 4-летней Кали Кук поднялась температура, а к утру малышка скончалась.

В американском штате Техас от коронавируса скончалась четырехлетняя девочка - ребенок умер спустя несколько часов после появления симптомов.

Об этом сообщает Houston Chronicle.

Инцидент произошел в городе Баклифф - днем Кали Кук не подавала никаких признаков заболевания, но к 2 часам ночи у нее поднялась температура, а к утру малышка скончалась, став самой младшей жертвой COVID-19 в округе Галвестон.

Из-за стремительности, с которой развивалась болезнь, девочку даже не успели госпитализировать.

Читайте такжеВ США вакцинированные против COVID-19 имеют шанс получить миллион долларовКали скончалась на следующий день после того, как коронавирус обнаружили у ее матери, а также брата и 5-месячной сестры, состояние которой тоже вызывает опасение у врачей. Сейчас вся семья соблюдает карантин дома.

Предполагается, что девочка заразилась именно дома - в детский сад она не ходила с 1 сентября.

О матери Кали известно, что она выступала против вакцинации от COVID-19.

На этом фоне в местном управлении здравоохранения призвали родителей не надеяться на чудо, когда их дети заболели, а обращаться за медицинской помощью.

Семья Кали организовала сбор средств на ее похороны и собрала более 20 тыс. долларов.

Напомним, что президент США Джо Байден намерен сделать вакцинацию от коронавируса для федеральных работников обязательной.

Автор: Станислав Кожемякин