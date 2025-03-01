Он предположил, что Европе требуются гарантии безопасности США для поддержки западных миротворческих войск в стране после окончания войны.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что он "хочет мира" в ответ на предположение американского лидера Дональда Трампа о том, что он "хочет продолжать сражаться".

"Вот почему я посетил президента Трампа", - сказал украинский лидер, пишет The Telegraph.

Он предположил, что Европе требуются гарантии безопасности США для поддержки западных миротворческих войск в стране после окончания войны.

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Президент сказал, что согласие на предложенную США сделку по минералам станет "первым шагом к гарантиям безопасности" и достижению справедливого мира в Украине в будущем.

"Нам нужны гарантии безопасности. Самый быстрый путь - это НАТО. Если не НАТО - хорошо, никто не давит, давайте тогда строить НАТО в Украине. Европа готова. Взгляните на Европу: она сильная, она становится сильнее. Но она хочет иметь такого союзника, как США", - добавил Зеленский.

Он заверил, что каждый снаряд и каждая единица техники, пересекающих украинскую границу, фиксируются и документируются, а прямая финансовая помощь поступает напрямую в бюджет.

Сделка о полезных ископаемых

Подписание сделки между США и Украиной по полезным ископаемым было отменено после перепалки Зеленского с Трампом и Вэнсом. Отмечалось, что соглашение о добыче полезных ископаемых уже было готово к подписанию.

Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщило, что Трамп пока не заинтересован в возобновлении соглашения с Украиной о полезных ископаемых.

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