США требуют от Украины компенсировать всю предоставленную помощь.

В новом проекте соглашения о добыче полезных ископаемых США требуют от Украины возместить всю помощь, предоставленную после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Согласно анализу "ЕвроПравды", которая располагает текстом соглашения, Украина обязуется компенсировать США стоимость всей помощи - бюджетной, военной и гуманитарной. При этом, по данным Института Киля, сумма такой помощи оценивается в 123 миллиарда долларов.

Согласно тексту соглашения, Украина должна конвертировать доходы Фонда в доллары и перечислять их на счета американской стороны по запросу без комиссий.

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При этом источниками дохода Фонда станут 50% стоимости всех новых лицензий и рентных платежей за разработку недр Украины и 50% доходов от инфраструктурных объектов (детали этого пункта в соглашении не раскрыты).

При этом соглашение устанавливает жесткие обязательства для Украины погашать "долг" перед США в срок – в ином предусмотрено ежегодное его увеличение на 4%.

Это означает, что чем дольше Киев будет откладывать выплаты, тем больше средств придется компенсировать, отмечают в "ЕП".

Сделка со США о ценных ископаемых

На днях США передали Украине новый вариант соглашения, который предусматривает контроль над украинскими недрами без предоставления гарантий безопасности. Украинские политики выразили беспокойство по поводу этого предложения, считая его шагом назад.

Как отмечает Bloomberg, новая версия соглашения об украинских полезных ископаемых свидетельствует о намерении руководства США прибрать к рукам Америки все украинские ресурсы и заблокировать доступ к ним для Европы.

А в The Times назвали его "очередным унижением" для Украины.

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