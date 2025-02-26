Накануне Зеленский фактически подтвердил, что конечный вариант соглашения о полезных ископаемых готов.

Формулировка о гарантиях безопасности в новом варианте соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной расплывчата и не свидетельствует о какой-либо конкретной приверженности Штатов двигаться в этом направлении, пишет The New York Times.

Указывается, что обновленный вариант действительно включает новую формулировку, касающуюся гарантий безопасности, положения, на котором Киев активно настаивал в ходе переговоров. Это подтвердили украинский чиновник, проинформированный о проекте, и несколько человек в Украине, осведомленных о переговорах.

Однако, в полученной копии документа дословно говорится лишь о том, что США "поддерживают усилия Украины по получению гарантий безопасности, необходимых для установления прочного мира".

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"Неясно, подразумевает ли новая формулировка поддержку американских гарантий безопасности или поддержку текущих дипломатических усилий Украины по укреплению поддержки европейской миротворческой миссии и других гарантий для обеспечения возможного прекращения огня", - пишет NYT.

Другие термины в проекте остались в основном неизменными, говорится в публикации:

"Правительство Украины согласилось отказаться от половины своих доходов от будущей монетизации природных ресурсов, включая полезные ископаемые, нефть и газ, а также доходов от сопутствующей инфраструктуры, такой как терминалы сжиженного природного газа и портовая инфраструктура. Фонд не будет использовать доходы от уже существующего бизнеса в сфере природных ресурсов, такого как шахты и нефтяные скважины".

Также отмечается, что в созданном в рамках соглашения фонде Соединенные Штаты будут иметь процент собственности и степень контроля "в максимальном" объеме, разрешенном американским законодательством. Однако, неясно, как именно это будет интерпретироваться.

Соглашение о полезных ископаемых - актуальное

Напомним, 26 февраля СМИ опубликовали "финальный текст" соглашения о полезных ископаемых.

Президент Украины Владимир Зеленский фактически подтвердил, что конечный вариант соглашения готов, и заявил, что в нем нигде не сказано, что Украина является должником за оказанную в прошлом помощь.

"Это соглашение может быть частью будущих гарантий безопасности... Я очень хотел, чтобы появилось хотя бы предложение "гарантии безопасности Украины". И то, что мне сообщали чиновники, - это появилось", - сказал он.

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