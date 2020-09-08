В Кремле не готовы признать наличие политзаключенных в Беларуси.

Кремль отреагировал на задержание одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой.

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Слова представителя российского президента Дмитрия Пескова цитирует белорусское издание TUT.BY.

«В Кремле нет подробной информации о местонахождении Колесниковой», - ответил Песков.

Также в Кремле не готовы признать наличие политзаключенных в Беларуси.

«С каждым новым случаем надо разбираться отдельно, а не вешать ярлыки. Речи о контактах представителей оппозиции в Беларуси с официальной Москвой идти не может», - отметил представитель Путина.

Ранее белорусские власти подтвердили, что задержала Марию Колесникову на границе с Украиной: авто членов Координационного совета, покидая республику, «создало угрозу» их пограничнику. Однако, по словам официального представителя Госпогранкомитета, спутники Колесниковой якобы оставили ее вне транспорта.

Исчезновение Колесниковой: что известно

Очевидица похищения Анастасия рассказала, что оппозиционерку похитили около 10:05 возле Национального художественного музея – неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сказал, что Мария была одна в центре города по делам. О ее исчезновении Родненков узнал от СМИ, и стал выяснять, где находится Мария. В 11:00 телефон Родненкова также стал недоступен.

Появилась также информация о задержании члена Координационного совета оппозиции Андрея Егорова. Накануне во время протестных акций задержана и руководитель общественного экологического объединения "Экодом" Ирина Сухий.

Минская милиция заявляет, что не задерживала Марию Колесникову. Официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова заявила, что пока ничего не может сообщить о предполагаемом задержании члена президиума КС.

Позже появилась информация о том, что Колесникова покинула Беларусь и прибыла в Украину. По другой версии, Колесникову задержали на границе, а Родненкову и Кравцову удалось покинуть Беларусь.

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Автор: Яна Ставская