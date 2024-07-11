Путинистка регулярно в своих окнах вывешивала флаг РФ.

Латвийский суд вынес приговор для прокремлевской активистки Елены Крейле за прославление агрессии РФ. Ее приговорили к трем годам лишения свободы, пишет Delfi.

Как известно, женщина прославляла военные преступления РФ в Украине. Также в окнах ее дома постоянно замечали российский флаг и другие атрибуты в поддержку России. Кроме того, там можно было увидеть надпись: "Путин - мой друг".

Суд предъявил ей обвинения в оправдании геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений.

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В издании напомнили, что ранее Крейле уже получала условное наказание в виде однолетнего лишения свободы за оправдание совершенных РФ военных преступлений, однако прокуратура не согласилась с тяжестью наказания, поэтому обжаловала такой приговор.

Следователи возбудили дело из-за того, что активистка постоянно появлялась в публичных местах и выражала поддержку российской агрессии против Украины, используя одежду или аксессуары.

Распространение российской пропаганды

Как писал УНИАН, СБУ объявила подозрение известному российскому актеру Виталию Гогунскому, который поддерживает агрессию РФ. Предателю, который родился и вырос в украинском Кременчуге, объявили подозрение сразу по трем статьям.

Также сообщалось, что в офисах Европарламента прошли обыски по делу о российской пропаганде. По словам журналистов, лицо, у которого прошли обыски, могло играть важную роль в связях некоторых евродепутатов с изданием Voice of Europe, которое Евросоюз включил в санкционные списки за распространение кремлевских нарративов и дезинформации об Украине.

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