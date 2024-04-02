Народная артистка выступила на концерте в Москве, где поддержала российскую вооруженную агрессию и оккупацию Украины.

В Ровно к 10 годам лишения свободы приговорили народную артистку Украины Ружену Рублеву за коллаборационизм. Она выступила на концерте, который был посвящен прославлению "русского мира" и оккупации украинских территорий.

Как известно, Рублева родом из Херсона и более 20 лет строила свою звездную карьеру в Украине. Артистка работала в театре и была награждена званием "Народной артистки Украины", а впоследствии начала "подпевать врагу" на концертах.

Стало известно, что у россиян звезда была директором музыкальных школ, а позже она стала главой российского магнитопровода во временно оккупированном Геническе. Рублева активно поддерживает пророссийскую пропаганду и участвует в мероприятиях, которые организовывает Россия. На вышеупомянутом действе в Москве, коллаборантка пела вместе с хором Нацгвардии РФ.

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Ровенский городской суд наказал артистку и присудил ей 10 лет тюремного заключения.

Что известно о Ружене Рублевой:

Театральная актриса, музыкальный педагог и член Национального союза театральных деятелей Украины.

С 1986 года была преподавателем музыки в Херсонском музыкальном училище. Впоследствии в 2009 году ее наградили званием "Заслуженная артистка", через 12 лет, в 2021, Рублева получила звание "Народной".

Театральные спектакли, в которых играла артистка: "Как казаки шутили", "Мир песен Эдит Пиаф", "Лісова пісня", "За двумя зайцами", "Энеида".

В 2022 году Рублева признана коллаборанткой и государственной изменницей из-за сотрудничества с врагом.

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