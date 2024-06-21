Актер активно поддерживает кровавую политику диктатора.

Служба безопасности Украины объявила о подозрении известному российскому актеру-путинисту Виталию Гогунскому, который играл роль Кузи в сериале "Универ".

45-летнему предателю, который родился и вырос в Кременчуге, объявили подозрение за публичную поддержку войны и агрессию РФ.

"Он активно участвует в пропагандистских акциях на временно оккупированных РФ территориях Украины. При этом выступает с "патриотическими" песнями на концертах перед семьями участников так называемой СВО и перед российскими боевиками, которые принимали участие в войне против Украины", - говорится в сообщении СБУ.

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Также поклонник диктатора регулярно агитирует к агрессивной войне РФ против Украины на медиа площадках Кремля. Во время эфиров высказывался в поддержку российских захватчиков и героизировал их участие в войне.

"Следователи Службы безопасности сообщили Гогунскому о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

- ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность в форме осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией);

- ст. 436 (пропаганда войны)".

Соответствующий акт был направлен в суд. За такие преступления Гогунского могут лишить свободы сроком до 12 лет.

Напомним, ранее СБУ объявила путинисту Владимиру Машкову о подозрении по двум статьям.

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