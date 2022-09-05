Армия Украины не допускает продвижения врага вглубь территории нашего государства.

Вооруженные Силы Украины отбили попытки наступления оккупантов вблизи 9 населенных пунктов, а на Краматорском направлении выбили врага с ранее занятых им позиций.

Об этом речь идет в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, Силы обороны продолжают ведение оборонительной операции, удерживают определенные рубежи и не допускают продвижения захватчиков вглубь территории Украины.

Видео дня

"Наши защитники успешно отбили попытки наступления врага в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Покровское, Бахмутское, Лозовое, Спартак, Соледар, Зайцево и Семигорье, а на Краматорском направлении имели тактический успех и выбили врага с ранее занятых им позиций", – говорится в сводке.

Напомним, российские захватчики совершили полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. ВСУ дают достойный отпор врагам. На нашей земле уже ликвидировали около 49 тыс. 800 противников.

Вас также могут заинтересовать новости: