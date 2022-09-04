Каллас отметила, что изоляция России должна продолжаться до тех пор, пока Украина не выбьет ее войска со своих земель.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала свободный мир продолжить изоляцию России.

Об этом она сказала на церемонии по случаю вручения международной премии Фонда Хайека в Берлине, передает ERR.

Каллас отметила, что изоляция Россия должна продолжаться до тех пор, пока Украина не выбьет ее войска со своих земель.

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"Я с начала войны призывала ограничить доходы России от продажи энергоносителей, поскольку за счет этого Кремль поддерживает свою военную промышленность", – заявила Каллас.

В Берлине она встретилась со своими латвийским и литовским коллегами Кришьянисом Кариньшем и Ингридой Шимоните. Участники встречи отметили, что российский диктатор Владимир Путин надеется, что Запад первым потеряет терпение и якобы будет готов пойти на уступки РФ.

"Мы не позволим этому случиться. Пока Украина не оттеснит Россию со своей территории, свободный мир должен продолжать изолировать Россию и усиливать санкции", – сказала Каллас.

Премьер Эстонии отметила, что ЕС следует быстро перейти к вопросу о следующем, более мощном пакете санкций, а поток туристов из России должен существенно сократиться.

Война в Украине и позиция эстонии:

3 сентября 2022 года глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг заявил, что активные боевые действия в Украине завершатся через 7-9 недель, после чего война станет статической.

"До окончания активных боевых действий осталось 7-9 недель - в зависимости от того, когда испортится погода. Затем до весны мы будем иметь дело со статической войной, которую мы сейчас наблюдаем в Донецкой и Луганской областях", - сказал Гросберг.

Он считает маловероятным, что до конца года удастся освободить всю территорию Украины. По словам Гросберга, добиться такого большого успеха за столь короткое время будет очень сложно. Так Гросберг прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерениях освободить всю территорию Украины от российских войск до конца года.

По словам Гросберга, выход украинских войск к Днепру устранит опасность того, что российские войска попытаются продвинуться в направлении Одессы. Однако, как российским частям сложно переправиться через Днепр, так это будет сложно сделать и украинским войскам.

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