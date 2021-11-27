Во время атаки белорусские силовики ослепляли польских офицеров и солдат лазерами и прожектором.

Мигранты продолжают штурмовать польскую границу.

Об этом в Twitter сообщает Пограничная служба Польши.

"Вчера границу пересекла группа из более 100 иностранцев. Во время атаки белорусские силовики ослепляли польских офицеров и солдат лазерами и прожектором. Два солдата Войска Польского получили легкие ранения", - сказано в сообщаении.

Также в ведомстве отметили, что 26 ноября границу пытались незаконно пересечь 206 человек. Все попытки были предотвращены. За помощь нелегалам в пересечении границы задержали 7 иностранцев: 6 - из Грузии и одного - из России.

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С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности Литва, Латвия, Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в гибридной войне против ЕС. Чтобы предотвратить наплыв вероятно нелегалов, балтийские государства и Польша значительно укрепили безопасность своих границ.

Особенно напряженная ситуация на белорусско-польской границе наблюдается в последние недели.

Украина 23 ноября начала специальную пограничную операцию "Полесье" на границе с Беларусью с целью предотвращения миграционного кризиса.

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Автор: Виктория Токарева