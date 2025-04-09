Китайцы в армии РФ собирают информацию прежде всего о самих россиянах, - Луценко

Военный сомневается, что у Украины будет прямой конфликт с Китаем.

Взятие в плен китайских комбатантов, воевавших на стороне России против Украины пока оставляет больше вопросов чем ответов. О том, по каким причинам граждане Поднебесной могли быть вовлечены в войну, УНИАН спросил у Игоря Луценко, военнослужащего ВСУ, командира подразделения ударных БПЛА, соучредителя Центра поддержки аэроразведки.

Вчера Зеленский сообщил, что ВСУ взяли в плен двух китайских бойцов. Но первые сообщения о присутствии китайских солдат на фронте появились еще год назад. Почему они попали в плен только сейчас? Их настолько мало или они слишком осторожны?

Если исходить из того, что их привлекают на тех же основаниях, что и представителей всех других стран, - я не думаю, что их там много. Китайцы не очень любят воевать, в отличие от некоторых других наций.

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Зеленский публично заявил о том, что ждет реакции от Пекина. Но что может ответить официальный Пекин, если китайцы воюют на стороне россиян как наемники, которые, как известно, не имеют национальности?

Типы реакции страны могут быть разные. Мы помним, что по требованию России в свое время Кучма даже вводил уголовную ответственность за то, что наши активисты воевали на стороне чеченцев против россиян. Это один тип реакции, когда страна фактически тем или иным способом препятствует своим гражданам.

Второй способ - когда страна говорит "пожалуйста, не воюйте, это опасно".

Или может быть так, что страна вообще отморозится, или, наоборот, каким-то путем будет поощрять своих граждан.

Так что грех жаловаться на позицию Китая. Я не думаю, что китайцы будут открыто участвовать на стороне россиян. Потому что на самом деле любви между народами точно нет. Геополитическое союзничество у них очень фрагментарное. И потенциал для вражды так же велик. Китайцы понимают, что им нужно русских тем или иным способом вытеснять с тех земель, которые китайцы считают своими. Но они используют мягкую силу, а не грубую силу, как Путин использует против нас.

Поэтому я бы и не рассчитывал на что-то большее, чем призыв к китайцам не вмешиваться в наш конфликт. Главное, чтобы Китай каким-то образом в определенный момент не развернулся против нас. Сейчас они продают обеим сторонам оборудование, - это означает, что у них нейтральная позиция. Максимально циничная, но нейтральная.

Насколько высока вероятность того, что эти "наемники" - разведчики, которые находятся здесь по негласному разрешению китайских спецслужб или Министерства обороны для того, чтобы учиться ведению боевых действий в современных условиях?

Я бы точно был в этом уверен. В Китае спецслужбы и государство играют чрезвычайно большую роль, они подобны тому, какова роль государства в России. Я бы на месте любой спецслужбы использовал этот конфликт - как идеальную возможность для приобретения опыта, получения информации и так далее. В первую очередь это сбор информации о самих россиянах. Я сомневаюсь, что у Украины будет прямой конфликт с Китаем. А вот с россиянами конфликты еще недавно были.

В западных СМИ уже появились призывы ввести против Пекина санкции из-за участия китайских солдат в войне. Может ли Европа, которая переживает и так непростые экономические времена из-за разрыва экономик с Россией и США, позволить себе роскошь открывать третий экономический фронт против Китая?

По тем соображениям, что я ранее описывал, - я сомневаюсь, что коллективная Европа способна на координированные действия. И, тем более, сейчас, когда началась полномасштабная экономическая война с Соединенными Штатами, делать резкие движения.