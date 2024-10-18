Туск считает, что главный пункт плана один - приглашение в НАТО.

Среди союзников нет полного согласия по поводу "плана победы" Владимира Зеленского, но иного никто и не ожидал. Об этом заявил премьер-министр польши Дональд Туск.

"Я бы не сказал, чтобы [среди лидеров стран ЕС] была полная гармония в контексте оценки плана победы, который представил Владимир Зеленский, но этого никто и не ожидал. То есть здесь не произошло ничего нового — вы знаете, каждая страна имеет свое мнение по поводу войны и российской агрессии", - сказал он.

По словам Туска, "план победы" в действительности содержит лишь один главный тезис - перспективу членства в НАТО.

Видео дня

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на заседании руководителей военных ведомств стран НАТО также заявил, что среди союзников нет "энтузиазма" по поводу плана победы.

"Большого энтузиазма ни на заседании Совета ЕС, ни в штаб-квартире НАТО нет, поскольку ситуация на фронте очень сложная, существует огромная усталость от войны", - заявил он.

План победы Зеленского - реакция союзников

Как сообщал BILD, канцлер Германии Олаф Шольц из-за опасений дальнейшей эскалации, отверг ключевые пункты плана победы, который представил украинский презиент Владимир Зеленский. Шольц также заявил, что будет блокировать быстрое приглашение Украины в НАТО.

В Белом Доме также заявили, что пока среди союзников нет консенсуса насчет того, чтобы предложить Украине приглашение в НАТО.

В то же время премьер Дании Метте Фредериксен похвалила план победы, заявив, что в нем есть много хороших идей. Она также отметила, что Дания будет поддерживать вступление Украины в НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: