Судан после десятилетия относительного мира погружается в новый виток гражданской войны.

В Судане армейские подразделения продолжают наносить авиационные и артиллерийские удары по базе Сил быстрого реагирования (RSF) в пригороде столицы. В ходе вчерашних столкновений между этими структурами погибли несколько десятков комбатантов и не менее 56 мирных жителей, сообщает Reuters.

"Рано утром в воскресенье очевидцы слышали звуки тяжелой артиллерийской стрельбы над Хартумом, Омдурманом и близлежащим Бахри, а также были слышны выстрелы в городе Порт-Судан на Красном море, где ранее не было сообщений о боевых действиях", – говорится в сообщении.

Помимо десятков погибших Суданский союз врачей сообщил о большом количестве раненых – по меньшей мере 595 человек, включая комбатантов.

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Силы RSF утверждают, что им удалось захватить президентский дворец, резиденцию командующего армии, государственную телевизионную станцию ​​и аэропорты в Хартуме, северном городе Мерове, Эль-Фашире и штате Западный Дарфур. Противостоящая спецназу армия опровергает эти утверждения.

Армейская авиация продолжает наносить удары по силам RSF. Гражданскому населению приказано оставаться дома. В столице и столичном штате объявлен выходной, закрыты школы, банки и правительственные учреждения.

Корреспондент Reuters сообщает о продолжающихся уличных боях в Хартуме, в столице замечена артиллерия и бронетехника, слышна артиллерийская стрельба как возле Генштаба армии, так и возле базы RSF.

Командующий армией генерал Абдель Фаттах Аль-Бурхан через телевидение призвал силы RSF отступить из столицы, пригрозив перебросить дополнительные армейские подразделения в город.

Командование армии заявило, что не будет вести переговоры с командирами RSF, но предложило рядовым бойцам спецподразделений добровольно явиться в ближайшие армейские части.

Лидер RSF генерал Мохамед Хамдан Дагало назвал Бурхана "преступником" и "лжецом".

"Мы знаем, где вы прячетесь, и мы доберемся до вас и предоставим правосудию, или вы умрете, как и любая другая собака", — сказал Дагало.

Коалиция гражданских политических групп, ранее подписавшая проект соглашения о создании нового гражданского правительства, призвала к немедленному прекращению боевых действий.

"Это поворотный момент в истории нашей страны. Это война, в которой никто не выиграет, и которая навсегда уничтожит нашу страну", – говорится в заявлении.

По имеющимся данным, случайными заложниками вспыхнувшей междоусобице оказались солдаты египетской армии, которые ранее прибыли в Судан для участия в совместных военных учениях. Утверждается, что они добровольно сдались силам RSF, которые уже пообещали сотрудничать с Египтом с целью их возвращения домой.

Ситуация в Судане

Судан уже несколько десятилетий находится в перманентном политическом кризисе. Его новый виток стартовал в 2019 году, когда в ходе государственного переворота был отстранен от власти многолетний президент Омар Башир.

С тех пор в стране не утихают политические кризисы вокруг попыток сформировать стабильное гражданское правительство. Фактическую власть в Судане имеют военные. Утром в субботу 15 апреля местные Силы быстрого реагирования атаковали штабы армии, резиденцию главнокомандующего и стратегические объекты в столице, очевидно, намереваясь перехватить власть у армии.

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