По словам украинских военных, России никогда нельзя доверять.

Пока Россия решает, соглашаться ли на временное прекращение огня, ее армия продолжает давить на линии фронта. Переговоры могут быть медленными и сложными, однако на поле боя такой процесс стоит жизней, пишет BBC.

"В военный госпиталь на востоке Украины раненые прибывают каретами скорой помощи волнами. Здесь существует очевидный разрыв между дипломатией, происходящей вдали от боевых действий, и жестокостью боя, где человеческие тела все еще разбиты, разорваны и изуродованы бомбами и пулями", - говорится в материале.

Журналисты рассказали о раненых украинских военных, которые в основном страдают от самого страшного оружия на фронте, а именно беспилотников.

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"Никто из тех, с кем мы разговаривали, не верит, что эта война закончится в ближайшее время. Тридцатилетний Максим лежит на носилках с капельницей, чтобы облегчить боль от нескольких осколочных ранений по всему телу. Он говорит, что слышал разговоры о временном 30-дневном прекращении огня, но добавляет: "Я считаю Путина убийцей, а убийцы так просто не договариваются"", - отметили в BBC.

Другой военный, Владимир сказал, что не верит в такое перемирие. По его словам, вблизи Покровска украинские бойцы ежедневно сталкивались с российскими штурмовыми атаками.

"Я сомневаюсь, что будет перемирие", - отметил он журналисту.

В то же время солдат Максим рассказал, что это уже второе его ранение:

"Я не верю, что будет перемирие. У меня было много друзей, которых уже нет с нами. Хочется верить, что все будет хорошо. Но России нельзя доверять. Никогда".

Несмотря на продолжающиеся разговоры о мире, бойцы 68 егерской бригады продолжают готовиться к боевым действиям. По словам журналистов BBC, они отрабатывают учения по эвакуации раненого солдата под обстрелом, однако большинство из них уже делали это по-настоящему.

В свою очередь одним из немногих положительных моментов является то, что США возобновили свою помощь. Для 67 бригады это очень важно, ведь она использует американскую технику. В частности они проводят свои учения на бронеавтомобиле MaxxPro, который передали США.

Водитель бронеавтомобиля Иван говорит, что ему легче от того, что администрация Трампа согласилась разблокировать помощь, поскольку его машина нуждается в постоянном ремонте.

"Я хотел бы, чтобы они продолжали помогать", - добавил он.

Однако Иван не уверен в том, можно ли доверять президенту США Дональду Трампу.

"У меня есть сомнения", - сказал военный.

Когда у него спросили о доверии к российскому диктатору Владимиру Путину, он ответил:

"Нет. Никогда".

Возможное перемирие с РФ - последние новости

Ранее заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин рассказал, кому сейчас больше нужно перемирие. По его словам, всем сторонам не помешал бы перерыв, но как это будет реализовано, пока трудно представить.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не отвечает на предложения о перемирии. Он отметил, что это свидетельствует о том, что именно РФ хочет продолжать войну.

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