Госсекретарь США заявил, что на уступки придется пойти как Украине, так и России.

Украине придется пойти на территориальные уступки в рамках любого мирного соглашения. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает The New York Times.

Перед отправкой в Джидду в Саудовской Аравии, где состоятся переговоры между американскими и украинскими чиновниками, Рубио пообщался с прессой. В ходе разговора он высказался о своих ожиданиях от предстоящих переговоров. Он рассказал, что Украина должна будет пойти на уступки в отношении земель, захваченных Россией с 2014 года, как часть любого соглашения о прекращении войны.

"Самое главное, с чем мы должны уехать отсюда - это твердое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные вещи, как и россиянам придется пойти на трудные вещи, чтобы прекратить этот конфликт или хотя бы приостановить его в той или иной форме", - сказал госсекретарь США журналистам.

Видео дня

Рубио отказался рассказать прессе план потенциального соглашения, но дал понять, что уступки обеих сторон будут играть центральную роль.

"Я думаю, обе стороны должны прийти к пониманию того, что военного решения этой ситуации не существует. Россияне не могут завоевать всю Украину, и, очевидно, Украине будет очень сложно в разумные сроки заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году", - подчеркнул он.

Также Рубио добавил, что в будущих переговорах с РФ важно определить, что Москва готова уступить ради мира.

"Мы не знаем, насколько они действительно далеки друг от друга", - отметил он.

В издании напомнили, что США перестали делиться с Украиной некоторыми разведывательными данными. Тем не менее Рубио подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему предоставляет Киеву информацию, которая помогает украинцам защищаться от российских атак. Помимо этого он подтвердил, что Starlink не собирается ограничивать Украине доступ к спутниковому интернету.

Госсекретарь США добавил, что США пытаются продемонстрировать то, что у них все еще есть способы заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной, намекая на угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против Кремля.

Также Рубио поделился, что на встрече в Саудовской Аравии, американская и украинская команды, вероятнее всего, обсудят возобновление военной помощи. По его словам, позиция Вашингтона по этому вопросу может измениться, если они поверят в то, что "Украина серьезно настроена на мир".

"Я могу вас заверить: мы не будем оказывать военную помощь русским", - добавил Рубио.

Помимо этого в издании уточнили, что на переговорах в Саудовской Аравии, вероятнее всего, не будет обсуждаться соглашение о добыче полезных ископаемых, которые Трамп называл "компенсацией за военную поддержку США Украине".

Переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии - важные новости

Ранее стало известно, какие предложения Украина везет на переговоры с США в Саудовской Аравии. В частности, Украина готова к подписанию соглашения о полезных ископаемых во время встречи с американской делегацией.

Кроме того, представитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф рассказал, что в Саудовской Аравии будет обсуждаться обмен разведданными. Он заверил, что США не отключали "оборонные" разведданные для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: