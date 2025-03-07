В МИД говорят, что новая администрация Трампа официально не предлагала этого.

В Министерстве иностранных дел Украины ответили на заявление советника президента США по вопросам национальной безопасности Майка Уолтца о том, что Украина должна уступить России территории.

Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга спикер МИД Георгий Тихий сказал, что украинская сторона рассматривает такие слова как "общие формулировки", поскольку Киев не получал от Вашингтона и других партнеров официальных предложений по территориальным уступкам.

По словам спикера, украинская сторона спокойно относится к словесным формулировкам, звучащим в медиа, особенно, когда это ответы на вопросы журналистов. Он считает, что не стоит углубляться в анализ деталей, касающихся "захвата новых/старых территорий":

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"Мы сейчас не сфокусированы ни на эмоциях, ни на каких-то словесных перепалках. Дипломатия делает свою работу, в основном тихо, за пределами внимания камер".

Как подчеркнул Тихий, Россия незаконно находится на украинской земле, а международно признанные границы Украины поддерживаются абсолютным большинством государств-членов ООН.

"Никаких сомнений не может быть в том, что Украина остается целостной в ее международно признанных границах. Никакие российские посягательства на украинскую землю не являются легитимными. Они являются ничтожными. Несмотря на то, в какие конституции россияне вносили свои прихоти, пожелания, территориальные претензии - все это не имеет никакой юридической силы. Все это ничтожно", - подчеркнул Тихий.

Переговоры с США

Как известно, на следующей неделе в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, запланированы переговоры между представителями Украины и США, направленные на достижение мира и прекращение войны.

У президента Джо Байдена заявляли, что не готовы предоставить Украине гарантии безопасности, которые защитят ее от повторного российского нападения.

Советник американского президента по вопросам нацбезопасности Майк Волц сказал, что мирное соглашение может предусматривать территориальные уступки со стороны Украины. Взамен украинцы получат гарантии безопасности.

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