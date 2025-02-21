США удалили все 'проукраинские' упоминания в заявлении G7, чтобы не заблокировать переговоры с РФ, - NYT

После пересмотра документа американская сторона удалила все упоминания, которые можно трактовать как поддержку Украины.

США блокируют включение формулировки, определяющей Россию как агрессора в войне с Украиной, в заявлении "Группы Семи" по случаю готовится к третьей годовщине полномасштабного вторжения России. Об этом сообщили три высокопоставленных чиновника стран, вовлеченных в переговоры, пишет The New York Times.

Возражения США возникли после того, как президент Дональд Трамп на этой неделе обвинил Украину в развязывании войны, несмотря на то, что она началась с нападения России.

Один из чиновников G7 сообщил, что Канада подготовила первый проект заявления, сохраняя проукраинский тон, что соответствует позиции союзников с 2022 года. Однако после пересмотра американская сторона удалила все упоминания, которые можно трактовать как поддержку Украины. В результате документ стал нейтральным и не содержит прямых упоминаний о России как агрессоре или Украине как жертве.

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Канада инициировала разработку документа, поскольку сейчас председательствует в "Группе Семи". Дипломаты продолжают работать над окончательной формулировкой. Текущая версия содержит фразу о "разрушительной войне, начавшейся с вторжения России в Украину", но не включает термины "российская агрессия" или "агрессоры", которые использовались с 2022 года. Эту информацию подтвердили высокопоставленные чиновники Германии и Европы.

Один из чиновников "Группы Семи" отметил, что текст документа еще может измениться до понедельника, когда его должны официально опубликовать. Также неизвестно, будет ли приглашен президент Украины Владимир Зеленский к участию во встрече, как это было в прошлом году.

Кроме этого, США отказались быть соавторами проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН к годовщине войны, которая поддерживает суверенитет Украины и осуждает российскую агрессию.

Американские возражения усилились после обмена резкими заявлениями между Зеленским и Трампом. Президент США пообещал быстро прекратить войну и поручил своим представителям вести переговоры с Россией без участия Украины или европейских стран.

Официальные лица отмечают, что проект заявления "Группы Семи" еще не завершен, но подчеркивают важность достижения общей позиции, что всегда требует дипломатических согласований.

Канада, начав процесс подготовки документа, придерживалась ранее принятых формулировок, где Россия прямо осуждалась за агрессию. В то же время администрация Трампа стремится изменить тон заявления и сократить его объем по сравнению с теми, что принимались при президентстве Джо Байдена. Американская сторона также настаивает, чтобы документ не препятствовал переговорам с Россией.

По словам одного из чиновников, США предложили удалить упоминания о нарушении суверенитета Украины.

Текущая версия документа отмечает, что сильные гарантии безопасности и интеграция Украины в Европейский Союз являются критически важными для обеспечения длительного мира и предотвращения будущей агрессии.

Переговоры продолжаются, и окончательный текст еще не определен. Встреча министров иностранных дел "Группы Семи" запланирована на 12-14 марта в Квебеке, а саммит лидеров стран состоится в июне в Альберте.

Во время предыдущего председательства Канады в "Группе Семи" в 2018 году президент Трамп покинул саммит в Квебеке, отозвав свою поддержку итогового коммюнике из-за разногласий по торговым вопросам.

Как пишет "Голос Америки", Вашингтон еще не принял решение относительно того, поддержать ли в ООН резолюцию по Украине к третьей годовщине полномасштабного вторжения России.

"Мы не приняли решение по этому поводу. Вашингтон еще решает. Поэтому, надеюсь, мы вскоре примем решение", - заявил Джон Келли, политический координатор постоянной миссии США в ООН.

Что предшествовало

Риторика президента США Дональда Трампа в последние дни резко изменилась. Он обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в начале войны, заявив, что он "никогда не должен был ее начинать". Кроме того, Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов".

Мировые лидеры раскритиковали Трампа за такие слова. В частности, президент Чехии Петр Павел напомнил, что Украина борется с российской агрессией, страна страдает от обстрелов, а часть ее территории оккупирована. Он отметил, что "называть президента такой страны диктатором - это надо иметь большой цинизм".

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