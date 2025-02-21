Сразу несколько европейских политиков посетят Украину на годовщину полномасштабного вторжения.

Администрация президента США Дональда Трампа меняет американскую политику в отношении Украины. На этом фоне лидеры ЕС и ряда стран мира отправятся в Киев, чтобы объединиться вокруг президента Владимира Зеленского и обсудить гарантии безопасности.

Визит должен состояться в понедельник, 24 февраля – в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом пишет Politico. Так, премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Европейского совета Антониу Коста и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будут в Украине лично.

В то же время лидеры Литвы, Латвии, Мальты и Канады присоединятся либо лично, либо виртуально, сообщили несколько чиновников в интервью изданию. Президент Европейского парламента Роберта Метсола также примет участие во встрече, хотя еще предстоит подтвердить, в каком формате она сможет присоединиться.

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"Визит состоится в третью годовщину полномасштабного вторжения России, через несколько дней после того, как президент США обвинил Украину в развязывании войны, которую Москва начала в феврале 2022 года", – акцентируется в материале.

Ранее Коллегия комиссаров ЕС объявила, что направляется в Украину для обсуждения безопасности блока после того, как высшие европейские лидеры не участвовали в переговорах Трампа с Россией в Саудовской Аравии, состоявшихся 18 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ожидает нескольких глав государств и лидеров ЕС в Киеве 24 февраля.

Сейчас украинский лидер пытается сплотить союзников после того, как Трамп назвал его некомпетентным и "диктатором без выборов", который якобы обманом "заставил" США выложить десятки миллиардов долларов на военную помощь. После тирады Трампа европейские лидеры отступили, а украинские политики, чиновники и военные также стали на защиту своего президента.

Несколько человек, причастных к организации встречи, сказали, что не могут разглашать имена присутствующих лидеров из соображений безопасности. Ни Хорватия, ни Дания, ни Норвегия, ни Финляндия, ни Польша, ни Эстония, ни Швеция, ни Бельгия, ни Ирландия, ни Нидерланды, ни Германия не ответили на просьбу прокомментировать свое потенциальное участие во встрече. Чешская Республика заявила, что не будет посылать своего лидера в Украину.

Что касается президента Франции Эммануэля Макрона, то он, как ожидается, на следующей неделе посетит Вашингтон. Бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь подтвердил, что будет находиться в Киеве в течение недели.

Как Европа реагирует на последние заявления Трампа об Украине

Риторика президента США Дональда Трампа в последние дни резко изменилась. Он обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в начале войны, заявив, что он "никогда не должен был ее начинать". Кроме того, Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов".

Мировые лидеры раскритиковали Трампа за такие слова. В частности, президент Чехии Петр Павел напомнил, что Украина борется с российской агрессией, страна страдает от обстрелов, а часть ее территории оккупирована. Он отметил, что "называть президента такой страны диктатором – это надо иметь большой цинизм".

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