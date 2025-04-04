Лавров 'закатил истерику': россияне поссорились за стул на переговорах с США, - СМИ

По данным источников, Путин отправил на переговоры чиновников, которые имеют личную неприязнь друг к другу.

Правитель РФ Владимир Путин отправил на переговоры с США в Саудовскую Аравию переговорщиков, которые конфликтуют друг с другом. На фоне личной неприязни российские делегаты устроили разборки за стул прямо на глазах у изумленных американцев.

Об этом инциденте сообщает российский проект "Агентство" со ссылкой на источники. Изначально планировалось, что в Саудовскую Аравию полетят только глава МИД Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков. Впрочем, правитель РФ внезапно добавил в состав делегации своего спецпредставителя Кирилла Дмитриева, но Лаврова об этом не предупредили.

По данным издания, Лавров "закатил истерику" и отказался давать Дмитриеву стул в переговорной. Американцы наблюдали за этим с недоумением.

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Источники рассказали, что Лавров отодвинул кресло от стола со словами: "Если он (Дмитриев - УНИАН) хочет участвовать, пусть Владимир Владимирович лично мне об этом скажет". После этого Дмитриев вышел из зала в коридор общаться с журналистами.

"Все ходят к Путину по одному, и он говорит всем разное. В том числе, поэтому никто не может сформулировать требования России на переговорах", - говорит собеседник издания.

Переговоры США и России - последние новости

Как сообщал УНИАН, Дмитриев посетил американскую столицу на этой неделе, и это был первый визит российского чиновника в США с начала полномасштабного вторжения.

После встречи Дмитриев заявил российским СМИ, что администрация президента США Дональда Трампа "слышит позицию России и понимает ее озабоченность".

В то же время NBC News писало, что окружение президента США Дональда Трампа не советует ему звонить российскому лидеру Владимиру Путину, пока он не согласится на полное прекращение огня в Украине.

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