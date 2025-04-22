Американцы выдвинут Киеву выгодный для Москвы ультиматум.

Прибытие американской делегации на переговоры в Великобританию может быть засадой для Украины. Союзники Киева хотят ее избежать.

Как пишет редактор The Independent Сэм Кайли, перед британским министром иностранных дел Дэвидом Лемми будет стоять непростая задача - он должен удержать на своей стороне "самые большие дипломатические пушки" США, одновременно гарантируя, что не завел Киев в засаду.

По его словам, представители Соединенных Штатов Америки прибывают в Лондон не для проведения переговоров, а для выдвижения выгодного Москве ультиматума:

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"Украина не будет иметь другого выбора, кроме как отклонить предложения по замораживанию российского контроля над востоком страны. Зеленского, вероятно, попросят (или скажут) признать де-факто власть Кремля над Крымом, согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО, и вообще покорно катиться под путинские танковые гусеницы".

Именно это может служить причиной отсутствия на этих переговорах президента Украины. Францию и Германию также будут представлять министры иностранных дел и советники по вопросам безопасности. Как отмечает автор статьи, эти страны не могут и не хотят признать, что президент Дональд Трамп и его администрация сделали все возможное не для достижения мира, а для закрепления контроля РФ над оккупированными территориями Украины.

Председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что Трамп хочет выйти из переговоров, поскольку увидел, что из-за позиции Путина они безнадежны:

"Вот почему для нас чрезвычайно важно не давать Трампу возможности обвинять нас. Нам нужно продолжать делать то, что мы делали: оставаться конструктивными и соглашаться с его инициативами, насколько это не вредит нашим национальным интересам, таким как территориальная целостность и суверенитет Украины".

Переговоры в Лондоне

Завтра, 23 апреля, в Лондоне состоятся важные международные переговоры по Украине. Встреча пройдет в формате многосторонних консультаций с участием представителей Великобритании, США, Украины, Франции и Германии.

СМИ сообщали, что Штаты на встрече будут представлять государственный секретарь Марко Рубио и специальные посланники президента Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Сегодня вечером в американском Госдепе сообщили, что Рубио не поедет на переговоры в Лондон. Во встрече примет участие только спецпредставитель Трампа Келлог.

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