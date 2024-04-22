В первом квартале 2024 года ФРГ выдала разрешения на окончательный экспорт вооружений на 5,2 млрд евро.

Украина стала основной страной-получателем экспорта вооружений из Германии.

Как сообщает Министерство финансов Германии, в первом квартале 2024 года были выданы разрешения на окончательный экспорт вооружений на сумму около 5,2 млрд евро.

Отмечается, что 3,85 млрд евро было выделено на военное оружие, а 1,4 млрд евро - другие виды вооружений.

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"На Украину по-прежнему приходится 74% от общей стоимости выделений на первый квартал 2024 года, и Украина остается основной страной-получателем немецкого экспорта вооружений", - сказал госсекретарь Свен Гигольд.

Он также отметил, что Германия продолжает поддерживать Украину в ее войне против российских оккупантов.

"Цифры отражают непрерывную и далеко идущую поддержку Германии Украине в ее самообороне против российской агрессивной войны, противоречащей международному праву", - добавил Гигольд.

Война в Украине - помощь Германии

10 апреля Германия объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. Помощь состоит из двух направлений:

финансовые ресурсы от федерального правительства по развитию потенциала безопасности, которые используются для финансирования поставок оружия и других промышленных материалов;

средства, обеспечиваемые из поставок Федеральных вооруженных сил.

Как сообщал УНИАН, Украина и Германия планируют запустить несколько совместных проектов в сфере военного производства. Сейчас в Киеве с этой целью находится делегация во главе с министром экономики ФРГ Робертом Хабеком

Кроме того, немецкое правительство выступило с инициативой по поиску и предоставлению Украине дополнительных средств противовоздушной обороны.

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