До сих пор Россия отвергала все предложения о прекращении огня на фронте, но вдруг сама вышла с такой инициативой. Это произошло не просто так.

Россия неожиданно объявила о 30-часовом "пасхальном перемирии", чтобы ослабить напряжение в отношениях с новой администрацией президента США и не испортить потенциальное партнерство с Дональдом Трампом. Об этом пишет московский корреспондент британского издания Sky News Айвор Беннетт.

Он подчеркнул, что прекращение огня на 30 часов - совсем не то же самое, что 30-дневное перемирие, которое Украина и США предложили еще в начале марта. Но оно все равно имеет большое значение в дипломатической игре Кремля.

"Это первая реальная уступка Москвы после начала мирных переговоров Дональда Трампа два месяца назад", - отмечает журналист.

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Он напомнил, что не так давно Кремль отверг и предложение перемирия на фронте, и более ограниченного перемирия на море, потопив обе инициативы в своих неадекватных предварительных условиях. И эта неуступчивость Москвы начала откровенно раздражать правительство в Вашингтоне, отмечает журналист.

Последним мощным сигналом о недовольстве Белого дома стали вчерашние заявления о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине. И вот на следующий день Москва вдруг сама вышла с предложением о перемирии. По мнению Беннетта, Путин действительно увидел риск в том, что Трамп выйдет из переговоров.

"Я не думаю, что это само по себе будет проблемой для России, учитывая ее военное доминирование. Но я считаю, что это может быть проблемой, если Трамп обвинит Владимира Путина в отсутствии прогресса, а затем выдернет вилку из розетки и их оттепели в отношениях", - пишет журналист.

По его мнению, сейчас Путин дал Трампу ровно столько, чтобы удержать его в процессе, но без каких-либо значительных уступок.

Угрозы Трампа и временное перемирие

Как писал УНИАН, накануне президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио заявили, что Вашингтон выйдет из переговоров по Украине, если в ближайшее время не появится хоть какой-то прогресс.

А уже сегодня Москва объявила о "пасхальном перемирии", которое продлится 30 часов - до ночи с воскресенья на понедельник. В Киеве скептически оценили российскую инициативу. Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Украина хочет увидеть, как российские силы действительно прекратят огонь на всех направлениях.

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