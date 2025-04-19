Москва не идет ни на какие уступки, Киев уже уступил, что мог, а Трамп разочарован, что ничего не удалось.

В феврале администрация Трампа поставила себе цель достичь перемирия в Украине до Пасхи, или хотя бы до 9 мая. Но этого не просто не произошло до сих пор, а кажется, вероятность подобного соглашения только уменьшается в течение последних недель. Об этом на страницах издания The Times пишет британский политический аналитик Марк Галеотти.

По его словам, сейчас ситуация выглядит так, будто Москва, Киев и Вашингтон цементируют свои позиции, вместо того, чтобы идти на реальные компромиссы. Особенно ярко нежелание идти на уступки демонстрирует Москва, которая уверена в своей способности выиграть войну военным путем.

Для Путина сейчас даже само обсуждение мира является уступкой, считает Галеотти. К тому же Кремлю уже мало просто передела Украины, теперь он хочет значительно большего соглашения с США. На это в частности указывает признание представителя Трампа в России Стива Уиткоффа о том, что на встрече с Путиным он обсуждал не только раздел территории Украины, но даже 5 статью НАТО о коллективной обороне.

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"Для российского президента это, кажется, уникальная возможность изменить архитектуру безопасности Европы и восстановить Россию как великую державу", - пишет аналитик.

Не все в Москве соглашаются с такой неуступчивостью Путина. По мнению многих, он рискует упустить хороший шанс закончить войну на выгодных условиях до того, как в следующем году Россия столкнется с рядом проблем из-за исчерпания советских запасов оружия и ухудшением экономической ситуации.

Подобный раскол наблюдается и в администрации США. В то время как Уиткофф утверждает, что мы уже "на пороге" чего-то важного, госсекретарь Марко Рубио и сам Трамп прямо заговорили о самоустранении США из переговорного процесса. И это все на фоне внутренней борьбы между пророссийским и проукраинским лагерями в администрации Трампа.

Тем временем Киев пытается сохранить поддержку США хотя бы в нынешнем формате. Если сначала Зеленский отвергал возможность подписания кабальной версии соглашения о ресурсах, то на этой неделе уже подписали меморандум о намерении таки заключить соглашение, в котором не будет никаких гарантий для Украины.

"Киев делает ставку на то, что его новый тон и соглашение о полезных ископаемых будут достаточными, чтобы удержать Америку [в игре]", - считает Галеотти.

Он отмечает, что Россия не идет на уступки, потому что хочет большего, чем ей сейчас могут предложить Украина и США, Киев уже сделал максимум уступок и не может согласиться на большее, зато Трамп разочаровался тем, что не смог достичь быстрого успеха в прекращении войны.

По мнению Галеотти, поскольку ни одна из сторон не готова на новые уступки, следующие две недели могут стать поворотными: как раз исполнится 100 дней президентству Трампа, и это рубежная дата, которая требует от Вашингтона принятия какого-то принципиального решения.

США хотят выйти из переговоров о мире в Украине

Как писал УНИАН, вчера госсекретарь Марко Рубио заявил, что США потратили слишком много усилий на помощь Украине и могут просто переключиться на другие вопросы. По его словам, Вашингтон признает переговоры о прекращении огня в Украине нежизнеспособными, если в течение нескольких дней не удастся добиться успеха.

Чуть позже Дональд Трамп фактически подтвердил слова Рубио, когда журналисты попросили его прокомментировать заявление подчиненного.

"Если по какой-то причине одна из двух сторон сделает [достижение мира] очень сложным, мы просто скажем: "Вы глупцы, вы глупцы, вы ужасные люди". И мы просто уйдем. Но, надеюсь, нам не придется этого делать", - сказал Трамп.

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