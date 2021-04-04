Франциск также призвал молиться, чтобы прошли ограничения, с которыми сейчас сталкиваются люди.

В своем Пасхальном обращении к верующим папа Римский Франциск упомянул о войне на востоке Украины.

Текст обращения обнародовал ресурс Vatican News.

«Слишком много войн и слишком много насилия продолжают существовать в мире! Пусть Господь, Который является нашим миром, поможет нам преодолеть ментальность войны. Пусть даст пленным во время конфликтов, особенно в восточной Украине и в Нагорном Карабахе невредимыми и здоровыми вернуться к своим семьям, и вдохновит правителей во всем мире остановить гонку новых вооружений», - сказал понтифик.

Он отметил, что на сегодня, 4 апреля, приходится Всемирный день запрета противопехотных мин, «коварных и страшных боеприпасов, которые ежегодно убивают или калечат многих невинных людей».

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«Насколько лучшим был бы мир без этих орудий смерти», - подчеркнул Франциск.

Он также призвал молиться, в частности, чтобы прошли ограничения, с которыми сейчас сталкиваются люди.

«Также и в этом году в разных местах немало христиан праздновали Пасху с большими ограничениями и, иногда даже без возможности принять участие в литургических богослужениях. Будем же молиться, чтобы эти ограничения, как и любые ограничения свободы культа и религии в мире, были устранены, чтобы каждому была дана возможность свободно молиться и прославлять Бога», - подытожил понтифик.

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Автор: Инна Андалицкая