Понтифик призвал людей не терять надежду на то, что темные времена пандемии закончатся.

Папа Римский Франциск провел Пасхальную мессу всего перед несколькими сотнями людей вместо нескольких тысяч, как это бывает обычно.

Читайте такжеПапа римский осудил тех, кто наживается на пандемииКак сообщает Радио Свобода, Франциск провел мессу в базилике Святого Петра, оттуда же он произнесет свое традиционное благословение «городу и миру».

В канун праздника папа Римский обратился к людям, выразив надежду, что темные времена пандемии закончатся, и люди смогут снова открыть «благодать повседневной жизни».

Праздничная месса по случаю Пасхи обычно проводится перед десятками тысяч на площади Святого Петра в Ватикане, но в этом году Франциск отправляет службу всего перед ограниченной группой людей - с целью не допустить распространения коронавирусной болезни.

Сегодня, 4 апреля верующие западного обряда празднуют Пасху.

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Автор: Инна Андалицкая