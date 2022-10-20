Россияне будут отвечать за преступления против украинцев, отмечают в Офисе президента Украины.

Парламент Нидерландов проголосовал за создание специального трибуналу в Гааге для судебного преследования российских военных и политических лидеров за вторжение в Украину.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

"Я всегда говорю, что россияне будут отвечать за преступления против украинцев. Будут отвечать как нынешние, так и последующие поколения", - написал он. Видео дня

Как сообщил депутат от партии D66 Серд Вимер Сердсма, большинство парламента Нидерландов выступает за создание специального трибунала для рассмотрения акта агрессии россии против Украины.

"Мы можем и должны привлечь Путина к ответственности", - написал он в Твиттере.

Преступления России против Украины

В марте прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил, что МУС начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности вследствие российского вторжения в Украину.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин ранее сообщал о подозрении в военных преступлениях: 176 российским военнослужащим, суды уже приняли 10 приговоров.

22 сентября указом президента образована специальная рабочая группа во главе с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, которая будет заниматься вопросом создания специального международного трибунала по преступлениям России.

6 сентября Верховная Рада разрешила проведение процессуальных действий на территории Украины не только прокурору Международного уголовного суда.

Как сообщал УНИАН, 5 октября, обращаясь к участникам публичных дебатов "Война и закон" в Париже президент Владимир Зеленский призвал создать специальный трибунал, чтобы наказать руководство России за агрессию против Украины.

По словам главы государства, проект соответствующего международного договора по созданию спецтрибунала недавно был представлен в Киеве дипломатам из стран-партнеров Украины.

13 октября, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла Резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины", в которой впервые признает российский режим террористическим.

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