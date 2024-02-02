Сербия закупает российские вооружения и перенимает опыт гражданских отраслей.

Сербия расширяет сотрудничество с Россией, оставаясь единственной страной Европы, кроме Беларуси, которая идет этим курсом, тогда как другие вводят санкции и разрывают связи с Кремлем. Об этом пишет Euractiv.

Издание отмечает, что в последние дни Сербия и Россия еще больше укрепили свои связи, подписав соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения между двумя странами и объявив о доставке в Сербию российских военных беспилотников.

Так, на этой неделе министр здравоохранения России Михаил Мурашко, находящийся под жесткими санкциями ЕС, прибыл в Белград, где получил крайне теплый прием. Вместе со своим сербским коллегой он подписал меморандум, предусматривающий перенятие Сербией принципов работы российской системы здравоохранения.

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Позже президент Сербии Александар Вучич встретился с послом России в Белграде, после чего публично поблагодарил Россию "за ее поддержку в уважении территориальной целостности Сербии". Это произошло на фоне предыдущих заявлений Вучича о том, что Сербия развернет российскую мобильную систему борьбы с дронами "Репеллент".

"[Сербия] остается единственной страной в Европе, которая отказалась присоединиться к внешней политике ЕС в отношении России после вторжения в Украину. Это также единственная европейская страна, которая продолжает подписывать соглашения с Россией в то время, когда другие вводят санкции и стремятся уменьшить сотрудничество", – отмечает Euractiv.

Сотрудничество Сербии с государством-агрессором: последние новости

Как писал УНИАН, в конце прошлого года в Сербии открылся филиал российского проекта "Другая Украина", который курирует подозреваемый в госизмене бывший украинский нардеп Виктор Медведчук. Украина обратилась к сербским властям с требованием закрыть антиукраинскую организацию.

Также мы рассказывали, что сербский авиаперевозчик Air Serbia несмотря на санкции Евросоюза против РФ планирует добавить 19 новых рейсов в неделю в российские направления, такие как Москва, Санкт-Петербург и Казань.

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