Эта мина в марте уничтожила фасад храма УГКЦ.

Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане и подарил ему фрагмент русской мины, которой РФ била по Ирпеня на Киевщине. Этой миной рашисты попали по фасады храма.

Как сообщает пресс-служба УГКЦ, глава церкви впервые с начала полномасштабной войны России против Украины приехал в Рим, чтобы "принести к сердцу христианского мира боль и страдания украинского народа". Во время разговора Франциск выразил свою "близость к многострадальному украинскому народу".

"Это символический подарок не только потому, что это фрагмент русской мины, которая уничтожила наш храм в городе-мученику Ирпене, но также потому, что подобные фрагменты русских мин, бомб и ракет мы ежедневно извлекаем из тел военных, гражданских и даже невинных детей. Они являются видимыми знаками тотального уничтожения и смерти, которые Россия несет на украинскую землю", - подчеркнул глава УГКЦ.

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В пресс-службе также добавили, что во время разговора Франциск сообщил о дипломатических усилиях Святого Престола для "прекращения российской агрессии и достижения справедливого мира для украинского народа".

Позиция папы Римского относительно войны РФ против Украины

Недавно Франциск призвал Путина остановить войну, а Зеленского - открыться предложениям мира. А в октябре он осудил массированную бомбардировку Украины, которую осуществила Россия, и выразил поддержку украинскому народу.

Впоследствии стало известно, что Папа Римский хотел встретиться с Путиным после начала полномасштабной войны, но Лавров не разрешил. Глава МИД России заявил, что в такой встрече нет необходимости.

7 ноября Франциск заявил, что имеет большое уважение к русскому гуманизму. По словам Папы Римского, он оказался между двумя народами, к которым имеет привязанность". Впоследствии заявление Франциска эмоционально прокомментировала посол Украины в США Оксана Маркарова.

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