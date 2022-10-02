А мировое сообщество Папа Римский призвал сделать все возможное, чтобы положить конец войне в Украине.

Папа Римский Франциск осудил новую попытку России аннексировать часть украинских областей и призвал уважать территориальную ценность.

Как сообщает Vatican News понтифик выразил боль по поводу многочисленных жертв в Украине, среди которых много детей.

Он заявил, что ход войны в Украине стал настолько серьезным, сокрушительным и угрожающим, что вызывает большое беспокойство.

Видео дня

"В действительности, эта ужасная и невероятная рана человечества, вместо того, чтобы зарубцовываться, и дальше еще больше кровоточит, угрожая расшириться. Меня глубоко мучают реки крови и слез пролитые в течение этих месяцев. Я расстроен тысячами жертв, особенно среди детей, и большими разрушениями, которые оставили без дома много людей и семей, неся угрозу холода и голода на больших территориях", - сказал Франциск.

"Определенные поступки никогда нельзя оправдать! Никогда! Это ужасно, что мир изучает географию Украины через такие названия как Буча, Ирпень, Мариуполь, Изюм, Запорожье и другие местности, которые стали местами неописуемых страданий и страха. Что уж говорить о том факте, что мир снова стоит перед ядерной угрозой? Это абсурд", - высказал мнение понтифик.

Франциск задался вопросом о том, что еще должно случиться? Сколько крови еще должно пролиться, чтобы человечество поняло, что война никогда не является решением, а лишь уничтожением?

"Повторяю призыв, чтобы немедленно достичь прекращения огня. Пусть замолчит оружие и будем искать условия для того, чтобы начать переговоры, способные привести к решениям, которые не навязаны силой, а являются согласованными, справедливыми и стабильными", сказал Папа Римский.

Франциск решительно осудил серьезную ситуацию, которая в последние дни сложилась из-за очередных действий Кремля, ситуацию, которая усиливает угрозу ядерной эскалации на мировом уровне.

Папа Римский обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, "умоляя его остановить, также и из любви к своему народу, эту спираль насилия и смерти".

Другой призыв он направил к президенту Украины Владимиру Зеленскому - быть открытым к серьезным мирным предложениям.

Всех активных деятелей международной жизни и политических лидеров стран Франциск настойчиво просит сделать все то, что в их силах, чтобы положить конец войне в Украине.

Ядерные угрозы Путина

21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он не только объявил о частичной мобилизации в России, но и пригрозил всему миру ядерным оружием.

После этого заявления, ряд государств и учреждений выступили с реакцией. В частности представитель Еврокомиссии по внешней политике Питер Стано заявил, что российский президент "играет в очень опасную ядерную авантюру". Он использует ядерное оружие, как элемент своего террора и такая риторика неприемлема для ЕС.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что угроза Путина применить ядерное оружие была "опасной и безрассудной риторикой".

Вас также могут заинтересовать новости: