Франциск отметил, что в эти дни его сердце постоянно обращено к украинскому народу.

Папа Римский Франциск осудил массированную бомбардировку Украины, которую осуществила Россия, и выразил поддержку украинскому народу.

Франциск отметил, что в эти дни его сердце постоянно обращено к украинскому народу, в частности, к жителям местностей, против которых обострились бомбардировки, передает Vatican News.

"Пусть же Его Дух сможет поменять сердца тех, в чьих руках лежит судьба войны, чтобы остановился ураган насилия, и чтобы было возможным восстановить мирное сосуществование в справедливости", - заявил он.

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Ракетный удар по Украине

Российские оккупанты устроили массированный обстрел украинских городов утром 10 октября. Были зафиксированы "прилеты" по центру Киева, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольской, Житомирской и других областях.

Известно, что Украину атаковали высокоточными ракетами. В частности, ракеты Х101 и Х555 запускали со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона. Также применили ракеты "Калибр" из Черного моря, "Искандер", "С-300" и "Торнадо".

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