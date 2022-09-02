Франциск призвал молиться за народ Украины.

Папа Римский Франциск заявил, что сегодня идет третья мировая война, и призвал молиться за украинский народ "особенным способом".

Об этом он заявил во время выступления перед польскими участниками аудиенции накануне годовщины начала Второй Мировой войны, сообщает Vatican news.

По его словам, все вспоминают начало Второй Мировой войны, которая оставила очень болезненный след, а сегодня мир переживает третью.

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"Пусть же память об опыте прошлого побуждает вас заботиться о мире в себе самих, в семьях, в общественной и международной жизни", — сказал Франциск.

Папа призвал молиться за украинский народ "особенным способом".

Как сообщал УНИАН, Папа Римский Франциск не раз критиковался украинской стороной за свои противоречивые высказывания. Последний из случаев связан с его заявлением об убитой в Москве дочери российского пропагандиста Александра Дугина - Дарье Дугиной. По мнению Папы, она стала жертвой войны. После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш раскритиковали Франциска, а Ватикан вынужден был оправдываться за слова понтифика.

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