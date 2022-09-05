Врач запретил ему совершать такие поездки из-за его состояния здоровья.

Папа Римский Франциск в ближайшее время не сможет посетить Москву и Киев.

Об этом сообщает CNN Portugal.

"Сейчас я не могу поехать, потому что после поездки в Канаду была небольшая заминка с восстановлением колена, и врач запретил, сказав: "До Казахстана нельзя ездить", – сказал Папа Франциск.

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Речь идет о собрании религиозных лидеров, которое пройдет в середине сентября в Казахстане.

"Но я поддерживаю связь по телефону… Я слежу за (ситуацией) своей болью и своими молитвами. Но ситуация действительно трагична. Ведя диалог, мы продвигаемся вперед", – добавил он.

Понтифик также косвенно обвинил Россию в "вооруженном завоевании, экспансионизме и империализме" в Украине.

Как писал УНИАН, ранее Папа Франциск ранее объявил о планах посетить Украину и Россию для развития диалога между двумя странами.

Ранее Папа Франциск обратился с призывом, посвященным полугодию широкомасштабной войны в Украине, призвав предотвратить ядерную катастрофу и освободить пленных.

При этом, он сказал, что убита в Москве дочь российского пропагандиста Александра Дугина - Дарья Дугина стала жертвой войны.

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