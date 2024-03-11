В то же время, в отличие от Украины, Москва не приглашает Франциска посетить с визитом.

Папа Римский Франциск готов посетить Украину в том случае, если эта поездка будет совмещена с посещением Москвы.

Об этом посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш сказал в интервью для "Радио свобода".

Юраш отметил, что украинская сторона постоянно напоминает о приглашении Франциска посетить Украину.

Видео дня

"И буквально на днях на официальных и неофициальных встречах мы об этом говорили. Папа получил приглашение прибыть в Украину от всех представителей украинского политикума, начиная с президента Владимира Зеленского, который еще в 2020 году встречался здесь, в Риме, с папой и передал ему приглашение. И повторил это приглашение в мае прошлого года. Потом так же были приглашения: от премьера и всех других лиц официальных. Папа прекрасно это знает", - сообщил посол.

В то же время, Юраш рассказал о видении папы относительно осуществления визита.

"Папа имеет свое видение, он хочет, и это он официально говорит, о том, что его возможный, потенциальный визит в Киев, от которого он не отказывается, который он хочет реализовать, он обязательно связывает с визитом в Москву. Очевидно, мы понимаем нереалистичность именно этой позиции. Москва не хочет видеть. Она не посылает таких же месседжей кооперации и сотрудничества с Ватиканом. И даже формального приглашения", - подчеркнул Юраш.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, недавно Франциск заявил, что Украина должна согласиться на переговоры и иметь мужество поднять "белый флаг".

В то же время, Глава Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ) Блаженнейший Святослав заявил, что в Украине никому в голову не приходит сдаться.

Вас также могут заинтересовать новости: