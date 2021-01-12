Теперь консервативные епископы не смогут лишать женщин в своей епархии возможности выполнять эти роли.

Папа Франциск изменил Кодекс канонического права римско-католической церкви, разрешив женщинам прислуживать у алтаря, читать священные тексты на литургиях и раздавать причастие во время богослужения.

Читайте такжеБеременным жительницам Сеула посоветовали накормить мужей перед родамиОб этом пишет Reuters.

Сообщается, что Франциск официально закрепил права, которыми женщины в разных странах пользуются в течение многих лет.

Однако теперь консервативные епископы не смогут лишать женщин в своей епархии возможности выполнять эти роли.

Ватикан подчеркнул, что эти роли «существенно отличаются от рукоположенного служения» и не являются автоматическим предшественником того, что однажды женщинам будет разрешено становиться священниками.

В сопроводительном письме Папа сказал, что хочет принести «стабильность и общественное признание» женщинам, которые уже выполняют эти роли.

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Автор: Людмила Жерновская