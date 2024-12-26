Этот визит вряд ли состоится в 2025 году.

Папа Римский принял приглашение посетить Украину, однако, когда состоится этот визит, пока неизвестно. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук).

По его словам, приглашение о таком визите Папа получил, и УГКЦ имеет заверения, что оно принято. Однако в ближайших планах Папы Римского, даже в 2025 году, нет визита в Украину.

"Пока нет (времени визита), но папа Франциск порой любит делать сюрпризы. Он может анонсировать визит буквально за месяц перед тем, как он решит в Украину приехать. Поэтому мы входим в этот новый год с надеждой. С надеждой на то, что справедливый мир все же воцарится в Украине", - сказал глава УГКЦ.

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Папа Римский и Украина - последние новости

Папа Римский Франциск в своей рождественской речи призвал к переговорам между Украиной и Россией о прекращении войны. Он призвал к "смелости, необходимой для открытия дверей для переговоров", а также к "диалогу и встрече для достижения справедливого и прочного мира".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже дважды с начала войны встречался с понтификом в Ватикане - в мае 2023 года и в октябре этого года.

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