В Бухаресте призвали положить конец нападениям на украинцев.

Министерство иностранных дел Румынии снова вызвало главу дипломатической миссии Российской Федерации в стране. Причиной стали найденные обломки дрона-камикадзе "Шахед", которыми россияне били по Украине.

В румынском внешнеполитическом ведомстве напомнили о своем протесте против очередного нарушения воздушного пространства страны российскими дронами-камикадзе.

"Министерство иностранных дел решительно призывает положить конец неоднократным нападениям на украинское население и гражданскую инфраструктуру и безответственному обострению со стороны Российской Федерации ситуации с безопасностью", - цитирует заявление МИД Украины издание Digi 24.

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Кроме того, официальный Бухарест уже сообщил в НАТО об инциденте с российским дронам, проводятся консультации с союзниками по Альянсу.

Падение обломков "Шахеда" в Румынии - последние новости

В ночь на 13 сентября российская армия в очередной раз атаковала юг Украины. Всего оккупанты запустили 44 дрона, из них 32 были сбиты силами ПВО. Из-за атаки в приграничных с Украиной Тульчанском и Галацком районах Румынии объявили воздушную тревогу.

Позже стало известно, что в районе сел Нуферу и Виктория в округе Тульча нашли обломки российского дрона. В свою очередь премьер-министр страны Марчел Чолаку призвал успокоить население и подчеркнул, что Румыния не подвергается нападению и нет никакой опасности.

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