Этой ночью в Румынии впервые объявили воздушную тревогу из-за атаки российских дронов.

В Румынии в районе сел Нуферу и Виктория в округе Тульча нашли обломки российского дрона, который вероятно упал там после ночной атаки РФ на Одесскую область. Как сообщает Минобороны Румынии в Facebook, сейчас в район направлены два вертолета.

"Экипаж вертолета IAR 330 Puma ВВС Румынии в среду, 13 сентября, около 11:30, в районе городов Нуферу и Виктория обнаружил обломки, скорее всего от дрона, которые были разбросаны на площади в несколько десятков метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что румынские власти отправили на место происшествия еще один вертолет ВВС со специализированной группой на борту, для проведения предварительных полевых исследований и взятия проб для проведения экспертиз.

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Как сообщает Digi24, вертолет для поиска обломков был направлен после получения двух сообщений от местных жителей о том, что в районе Нуферу наблюдается падение дронов.

"Что касается конкретных повреждений или пожаров в указанном районе, о них не сообщалось", - пишет издание.

Падение беспилотников в Румынии - что известно

4 сентября во время атаки РФ по Одесской области один из ударных дронов оккупантов упал на территории Румынии. Румынское Минобороны заявило, что обнаружило в районе села Плауру обломки российского дрона.

Президент Румынии Клаус Йоханнис сказал, что это "недопустимая ситуация" и серьезное нарушение суверенитета страны и сообщил о факте падения дронов генеральному секретарю НАТО.

9 сентября в Румынии обнаружили обломки еще одного российского дрона.

Сегодня Россия снова атаковала юг Украины десятками "Шахедов" - были запущены 44 дрона, из них 32 были сбиты украинской ППО. Из-за этой атаки в приграничных с Украиной Тульчанском и Галацком районах Румынии впервые объявили воздушную тревогу.

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