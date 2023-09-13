На месте выявления обломков уже работает спецгруппа для расследования и экспертизы.

Вертолет Военно-воздушных сил Румынии, вероятно, обнаружил обломки беспилотника, похожего на те, которыми российские оккупанты били по Измаильскому району Одесской области в ночь на 13 сентября.

Как сообщило Министерство обороны страны, обломки выявлены в районе городов Нуфэру и Виктория в Тульчинском уезде."Экипаж вертолета IAR 330 Puma обнаружил фрагменты, которые могут принадлежать беспилотнику. Они разлетелись на десятки метров", – говорится в сообщении

На месте выявления обломков уже работает спецгруппа для расследования и экспертизы.

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Фрагменты российских беспилотников в Румынии

До настоящее времени в Румынии обнаруживают фрагменты российских беспилотников уже третий раз. Впервые такой инцидент произошел 4 сентября. В частности, румынский МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 упали и взорвались на территории Румынии.

А в ночь на 13 сентября жители приграничных румынский поселков получили уведомление с призывом пройти в укрытие из-за угрозы падения обломков дронов.

При этом, власти Румынии после этого решили усилить безопасность приграничных с Украиной территорий.

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