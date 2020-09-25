Группа американских сенаторов от обеих партий представила законопроект, предусматривающий введение санкций против России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщается на сайте одного авторов проекта, сенатора от штата Делавэр Криса Кунса.
«Законопроект предписывает администрации определить, нарушил ли Кремль законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия», — указано в сообщении.
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Сенаторы предлагают ввести санкции в отношении российских официальных лиц, «причастных к грубым нарушениям международного права», отмечается в релизе. Имена и должности лиц, в отношении которых могут ввести санкции, в документе не уточняются.
В число авторов законопроекта, помимо Кунса, входят:
- сенаторы Марко Рубио (республиканец от штата Флорида),
- Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд),
- Митт Ромни (республиканец от штата Юта),
- Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд).
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Отравление Навального: хронология событий
- 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, во время полета ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в Германию.
- 4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы «Новичок» в крови, моче и на коже Навального. Факт отравления политика «Новичком» также подтвердили другие эксперты.
- 10 сентября Навальный вышел из комы.
- 23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите".
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