Сенаторы США внесли законопроект о санкциях против России из-за Навального.

Группа американских сенаторов от обеих партий представила законопроект, предусматривающий введение санкций против России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщается на сайте одного авторов проекта, сенатора от штата Делавэр Криса Кунса.

«Законопроект предписывает администрации определить, нарушил ли Кремль законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия», — указано в сообщении.

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Сенаторы предлагают ввести санкции в отношении российских официальных лиц, «причастных к грубым нарушениям международного права», отмечается в релизе. Имена и должности лиц, в отношении которых могут ввести санкции, в документе не уточняются.

В число авторов законопроекта, помимо Кунса, входят:

сенаторы Марко Рубио (республиканец от штата Флорида),

Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд),

Митт Ромни (республиканец от штата Юта),

Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд).

Отравление Навального: хронология событий

20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, во время полета ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в Германию.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы «Новичок» в крови, моче и на коже Навального. Факт отравления политика «Новичком» также подтвердили другие эксперты.

10 сентября Навальный вышел из комы.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите".

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Автор: Олег Давыгора