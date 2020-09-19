Навальный пожаловался на проблемы, связанные с нервной системой.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, у которого немецкие медики констатировали отравление «Новичком», уже встал с больничной койки и самостоятельно передвигается.

Соответствующий пост появился на странице политика в Instagram.

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По словам Навального, еще на днях он не знал, «где брать слова», когда по просьбе врачей должен был составлять фразы из букв на доске.

"Все это было непонятно. Впрочем, как выразить свое отчаяние, я тоже не знал и потому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню», – объясняет россиянин.

Передвигается госпитализированный сам.

"Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он поднимается по лестнице, но ведь думает: это же лестница! Ею поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт. А раньше просто тупо стоял бы и смотрел», – добавил Навальный.

Россиянин заметил, что ему еще предстоит решить многие проблемы, однако немецкие медики «решили главную».

«Они превратили меня из «технически живого человека» в того, у которого есть шанс снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества – человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без раздумий понимает, где ставить «лайки», – написал Навальный с ноткой шутки.

Отравление Навального: что известно

Навальному стало плохо 20 августа в самолете, на котором тем летом из Томска в Москву. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай. Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа.

Сейчас он находится в немецкой клинике. Ранее источник Reuters в омской больнице скорой медицинской помощи №1, куда сначала госпитализировали политика, сообщил, что указание отпустить Алексея Навального самолетом в Германию поступило непосредственно из Кремля, без объяснения причин.

24 августа в Германии подтвердили отравление оппозиционера. 2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом.

Глава немецкой разведки Бруно Каля заявил, что использовавшийся яд сильнее известных ранее. В России это отрицают и отказываются возбуждать уголовное дело.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил.

Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального. 4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.

9 сентября Минобороны Германии сообщило, что результаты анализов проб, взятых у Навального, переданы в ОЗХО.

10 сентября стало известно, что Навальный полностью вышел из комы. По данным СМИ, он помнит все, что предшествовало отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание в самолете.

14 сентября берлинская клиника "Шарите", где проходить лечение Навальный, выпустила заявление, в котором сообщила, что состояние российского оппозиционера продолжает улучшаться, его отключили от аппарата ИВЛ. Медики рассказали, что Навальный может на короткое время вставать с больничной койки.

14 сентября стало известно, что французские и шведские лаборатории подтвердили отравление Навального "Новичком". Таким образом наличие в пробах оппозиционного российского политика Алексея Навального вещества из группы "Новичок" подтверждено данными трех независимых лабораторий.

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Автор: Яна Ставская