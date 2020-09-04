В НАТО призвали Россию раскрыть программу изготовления смертельных отравляющих веществ группы «Новичок».
Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Он напомнил, что использование химического оружия показывает полное неуважение к человеческим жизням и неприемлемое нарушение международных правил. Союзники по НАТО считают, что России пора ответить на серьезные претензии, которые к ней имеются.
Столтенберг подчеркнул, что Россия должна сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в международном расследовании произошедшего. А ответственные за атаку на оппозиционера Алексея Навального должны понести наказание, и для этого нужно полностью открыть детали программы изготовления яда.
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Отравление Алексея Навального: что известно
- Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.
- В СМИ сообщили, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление.
- 21 августа в штабе Навального со ссылкой на транспортную полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества. Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.
- Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа во Германии подтвердили отравление оппозиционера.
- 2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера в организме Навального обнаружили следы яда из группы «Новичок».
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