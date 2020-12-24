Комиссия намерена пригласить представителей РФ и оппозиционного политика Алексея Навального на встречу 19 января.

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека проведет 19 января заседание по делу об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом в интервью Deutsche Welle сообщил специальный докладчик ПАСЕ по делу Навального Жак Мэр.

На встречу намерены пригласить и представителей российских властей, и Навального.

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По словам Мэра, расследование Bellingcat рождает новые вопросы к Москве. Он считает "очень важным элементом" в деле запись телефонного разговора Навального с одним из его предполагаемых отравителей.

Кроме того, ПАСЕ в свете последних разоблачений по делу об отравлении оппозиционера может направить России запрос о необходимости расследовать атаку на Навального. Сам политик через своих сторонников в России подал несколько жалоб, но судебные органы отказались их принять, напомнил спецдокладчик ПАСЕ. Россия должна выполнять свои обязательства в отношении организации, участницей которой она является, подчеркнул Мэр.

Отравление Навального: что известно

20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, во время полета ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в немецкую клинику Charite.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества группы "Новичок" в крови, мочи и на коже Навального. Факт отравления политика "Новичком" также подтвердили другие эксперты. 10 сентября Навальный вышел из комы.

1 октября в интервью немецкому изданию Der Spiegel Навальный заявил, что за попыткой его отравления "Новичком" стоит лично президент РФ Владимир Путин. Он также сообщил, что намерен вернуться в Россию.

21 декабря Навальный заявил, что позвонил своему предполагаемому отравителю, офицеру ФСБ Константину Кудрявцеву и опубликовал видео разговора с ним. По словам Навального, звонок Кудрявцеву был сделан утром 14 декабря - за несколько часов до публикации расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников ФСБ.

Навальный позвонил ему под видом помощника секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и попросил его прояснить, что "пошло не так" с отравлением в Томске.

В разговоре офицер ФСБ назвал операцию хорошо спланированной и объяснил неудачу стечением обстоятельств. Он уверен, что Навальный не выжил бы, если бы пилот не совершил экстренную посадку в Омске, а врачи скорой помощи не ввели бы ему противоядие. В ФСБ заявили, что расследование Навального о якобы причастности сотрудников спецслужбы к его отравлению является провокацией.

22 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Навального «мания величия и мания преследования», а информации о его отравлении нет.

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Автор: Инна Андалицкая